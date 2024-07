Über Jahre hinweg gesunkene Umsätze, schlechte Margen und gestiegene Kreditzinsen sind es, die für Landtechnik Maschinenbau Bürger GmbH & Co KG mit Sitz in der Gemeinde Reichenau in die Pleite führte. Wie die Kreditschützer KSV und AKV vermelden, wurde am Freitag ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet.

Das 2022 gegründete Unternehmen führt einen Großhandel mit landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten. Außerdem wird eine Reparatur- und Servicewerkstätte betrieben. Von der Insolvenz sind 9 Dienstnehmer und rund 45 Gläubiger betroffen. Die Verbindlichkeiten betragen rund 900.000 Euro, ein Großteil davon gegenüber der Hausbank.

Geplant ist die Abarbeitung der offenen Aufträge im Bereich der Werkstätte, die danach geschlossen werden soll. Durch Übernahme des Betriebes sollen die Landmaschinen und Geräte an Dritte verkauft werden. Vor fünf Jahren wurde erstmalig versucht, das Unternehmen zu restrukturieren, was allerdings nur kurzfristig gelang und nun zur Zahlungsunfähigkeit führte.