Die Kärntner Industrie ist in Zeiten hoher Preise und hoher Kosten auf Erholungssuche. Insofern war die Wahl für den Rahmen ihres diesjährigen Sommerempfangs am Dienstagabend sehr passend: das Werzers in Pörtschach.

350 Gäste waren der Einladung von Industriellen-Präsident Timo Springer und IV-Geschäftsführerin Claudia Mischensky gefolgt. Im Mittelpunkt der Diskussionen auf der mit Abendsonne beschienenen Seeterrasse: Standort-Problematik, Wettbewerbsfähigkeit, Lohnnebenkosten, Bürokratie, Energiepreise, Fachkräftemangel - und Fußball. „Flexibilität ist ein Thema, das Industrie und Fußball verbindet“, so Claudia Mischensky. Und Springer: „Es sind zwei Welten, die viel verbindet. Sowohl in der Wirtschaft als auch im Fußball geht es um Strategie, Teamarbeit und das Streben nach Erfolg. Im Fußball sind Tore das Ziel, in der Industrie ist es die Standortsicherheit.“ Auch qualifizierte Zuwanderung war ein Thema. Springer erwähnte das Punktesystem, nach dem kanadische Einwanderer bewertet werden: „Berufserfahrung ist gefragt, Englisch- und Französischkenntnisse sind gewünscht. Wer eine Ausbildung vorweisen kann, die besonders gesucht ist, zieht an allen Bewerbern vorbei. In Österreich gehört die Rot-Weiß-Rot-Card ausgebaut.“

Auch die Sorge um die Wettbewerbsfähigkeit klang durch. Springer: „Es ist ein Denkfehler zu glauben, dass Europa den großen Volkswirtschaften der Erde vorschreiben kann, wie sie uns die Waren liefern dürfen.“

Durch die Gespräche zog sich dennoch gute Stimmung - die Veranstaltung fand ja zeitlich vor dem EM-Spiel Österreich-Türkei statt. Unter den Gästen: Infineon Austria-Vorstandsvorsitzende Sabine Herlitschka, cms-Vorstand Michael Velmeden, Andrea Freitag (Schwing), Treibacher-Vorstand Stefan Greimel, Mondi-Chef Gottfried Joham, Christina Fromme-Knoch (Wietersdorfer), SW-Umwelttechnik-CEO Klaus Einfalt, Flex-Chef Martin Reiner, Edgar Jermendy, Geschäftsführer von Paternioner Maschinenbau und Vorsitzender der Jungen Industrie Kärnten, Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig, Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber, Alpacem-Geschäftsführer Lutz Weber, Unternehmerin Christiane Holzinger, Herta Stockbauer und Nikolaus Juhász (BKS Bank), Siegfried Huber (Kärntner Sparkasse), Universitätsprofessor Erich Schwarz, FH Kärnten-Geschäftsführer Siegfried Spanz und Gottfried Wulz, ehemaliger Vorstand des Management Clubs Kärnten.