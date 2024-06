„Für uns ist der Standort Steiermark mit seinem exzellenten Forschungs- und Bildungsangebot ein wesentlicher Erfolgsfaktor“, betont Wolfgang Klautzer. Der Geschäftsführer des Grazer Hightech-Unternehmens Ventrex hat an diesem Freitag doppelten Grund zur Freude. Zum einen feierte man im Kreis zahlreicher Gäste aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik das 75. Bestandsjubiläum. Zum anderen wurde das 1949 gegründete Unternehmen von Landeshauptmann Christopher Drexler mit dem steirischen Landewappen prämiert. „Ventrex zeigt einmal mehr die Innovationskraft und Stärke unserer steirischen Unternehmen“, so Drexler.

„Die Technologien von Ventrex ermöglichen eine umweltfreundliche, moderne Mobilität“, unterstreicht Klautzer. Bereits seit 1949 ermögliche das Unternehmen die Mobilität der Menschen: Zu Beginn noch als Hersteller von Luftreifen-Ventilen und Pannenset-Kompressoren, habe man sich in den Fünfziger- und Sechziger-Jahren des vorigen Jahrhunderts über die Jahrzehnte hin zum Marktführer für Ventiltechnik in alternativen Antrieben der Automobilbranche entwickelt. Heute beschäftigt das Unternehmen am Grazer Standort bei einem Jahresumsatz von mehr als 30 Millionen Euro rund 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Verleihung des steirischen Landeswappens an Ventrex: Landeshauptmann Christopher Drexler und Geschäftsführer Wolfgang Klautzer © Ventrex