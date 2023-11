Von leistungsstarken PV-Anlagen über die Schaffung von Biodiversitätsflächen bis hin zu beachtlichen Wasser- und Papiereinsparungen sowie ökologischer Beschaffung: Zahlreiche Grazer Wirtschaftstreibende legen sich ordentlich ins Zeug, um ihr Unternehmen klimafit zu machen. Dabei werden sie vom Umweltamt unterstützt – und mit einem eigenen Gütesiegel ausgezeichnet. Ökoprofit, ein jährlich angepasstes Programm, ist schon seit 1991 fester Bestandteil der Angebotspalette des Umweltamtes, das den Unternehmen maßgeschneiderter Beratung, Wissenstransfers auf dem neuesten Stand und regionaler Vernetzung unter die Arme greift. Im nächsten Jahr können Betriebe auch mit finanzieller und inhaltlicher Unterstützung bei der Erstellung ihrer Klimabilanz rechnen – diese wird ab Jänner 2025 schrittweise je nach Betriebsgröße verpflichtend.

Als einziges nationales Umweltprogramm von der EU anerkannt

Das Programm spielt seit Juli 2023 spielt sogar in der Europa League, denn das Programm wurde von der Europäischen Kommission als Teil der EMAS-Zertifizierung anerkannt. Es ist innerhalb der EU das erste nationale Umweltprogramm, das diese Anerkennung erreicht hat.

40 Unternehmen in der Oper ausgezeichnet

Im feierlichen Rahmen der Grazer Oper konnten am Montag 40 Betriebe von Vizebürgermeisterin Judith Schwentner mit dem Ökoprofit-Gütesiegel der Stadt Graz ausgezeichnet werden. Sie habe sich schon als Umweltstadträtin in den letzten Jahren davon überzeugen können, „wie sehr den Grazer Unternehmerinnen und Unternehmern und Geschäftstreibenden ihre Stadt am Herzen liegt“, ist sie froh über die rege Teilnahme.