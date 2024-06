Der heimische Tourismus hat heuer einen fulminanten Start in den Sommer hingelegt. Die Zahl der Nächtigungsbuchungen in den Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen sprang im Mai gegenüber dem Vorjahresmonat um 14,6 Prozent auf 9,5 Millionen nach oben, wie aus den vorläufigen Zahlen der Statistik Austria von heute, Mittwoch, hervorgeht. Vor allem deutsche Urlauber haben fleißig gebucht.

So stark waren die Zahlen zu Saisonbeginn noch nie. „Das ist das höchste jemals erhobene Nächtigungsergebnis für den Monat Mai“, betonte Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas. Das Buchungsplus sei auch darauf zurückzuführen, dass die Pfingstferien großer deutscher Bundesländer heuer zur Gänze in den Mai gefallen sind. „Darüber hinaus lag in diesem Jahr zusätzlich zum 1. Mai, Christi Himmelfahrt und Pfingsten auch Fronleichnam im Mai - dadurch gab es im Wonnemonat einen Feiertag bzw. ein Fenstertagswochenende mehr als im Vorjahr“, erklärte der Chefstatistiker.

Gäste aus dem Ausland: Buchungsplus von 21,1 Prozent

Zwei Drittel der Nächtigungen (6,2 Millionen) entfielen auf Urlauber aus dem Ausland, was einem Buchungsplus von 21,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Mehr als die Hälfte davon (3,65 Millionen) stammte von Gästen aus Deutschland, die ihre Buchungen heuer um fast ein Drittel (plus 30,4 Prozent) verstärkten.

Damit urlaubten im Mai mehr Deutsche als Österreicher in der Alpenrepublik - auf die Inländer entfielen 3,27 Millionen Nächtigungen, was einem vergleichsweise zarten Zuwachs von 4,1 Prozent entsprach.

Weit hinter Deutschland rangierte der zweitwichtigste Herkunftsmarkt von Urlaubern, die Niederlande: Die Buchungen von dort erhöhten sich ebenfalls merklich um 11,4 Prozent auf 221.400 Übernachtungen. Auf niedrigem Niveau massive Steigerungsraten gab es weiters bei den Chinesen, deren Buchungen sich gegenüber dem Vorjahresmonat auf 57.800 Nächte mehr als verdoppelten (plus 138,1 Prozent).

17,7 Millionen Gästeankünfte

Auch die Zahl der Urlauberinnen und Urlauber weitete sich heuer im Mai spürbar aus: Die Gästeankünfte stiegen um 13,6 Prozent auf 3,5 Millionen. Rund zwei Drittel (2,2 Millionen) kamen aus dem Ausland (plus 17,9 Prozent), etwa ein Drittel (1,3 Millionen) aus Österreich (plus 7 Prozent).

Im bisherigen Kalenderjahr bis Ende Mai legten die Nächtigungsbuchungen im Vergleich zum Vergleichszeitraum des Vorjahres um 3,3 Prozent auf 64 Millionen zu (plus 2,1 Millionen) – jene aus dem Ausland um 3,7 Prozent auf 49,1 Millionen, jene aus dem Inland um 2,2 Prozent auf 14,9 Millionen. Die Zahl der Gästeankünfte ging im Zeitraum Jänner bis Mai gegenüber der Vorjahresperiode um 5,6 Prozent auf 17,7 Millionen nach oben – aus dem Ausland um 6,3 Prozent auf 12,4 Millionen Menschen (plus 6,3 Prozent), aus dem Inland auf 5,3 Millionen (plus 4 Prozent).