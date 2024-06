Die Zahlen sind, den Umständen entsprechend, erfreulich. Und dennoch zeigen sie ein leichtes Minus. Der Mai brachte den Hotels und Pensionen in der Region Villach exakt 177.729 Nächtigungen. Gemessen am Mai 2023 ist das ein Minus von nur 0,1 Prozent. Vergleicht man die Zahlen aber mit dem Jahr 2022, einem Jahr in dem GTI-Gäste noch hier waren, hinken sie um beachtliche 10.000 Nächtigungen hinterher. Im Mai 2022 schrieben die Tourismusbetriebe rund 185.000 Nächtigungen, 2018 (vor der Pandemie) haben die Autofans den Tourismus sogar mit 194.000 Nächtigungen brummen lassen. „Wir haben von dem her schon zehn bis 15 Prozent eingebüßt. Man muss aber sagen, dass wir dennoch über den Zahlen vor der GTI-Zeit liegen. 2012 verzeichnete die Region zum Beispiel 132.000 Nächtigungen“, sagt Overs.