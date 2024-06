Es ist ein „Herzensprojekt“ der Volksbank Steiermark, das Vorstandsvorsitzende Monika Cisar-Leibetseder am 12. Juni im Detail der Öffentlichkeit vorstellt: „Ich habe mich in 30 Jahren Volksbank-Zugehörigkeit sehr oft gefragt, was wirklich der USP der Volksbanken ist in einer Branche, in der sich die Produkte sehr ähnlich sind“, erklärt sie den Ansatz. „Unser Alleinstellungsmerkmal ist das regionale nachhaltige Geschäftsmodell, das haben wir in der letzten Zeit sehr geschärft“ lautete die Antwort.

Die neue regionale Förderung passe als Puzzlestein sehr gut in das Gefüge einer Bank, „die keine Geschäfte ohne Bezug zur Steiermark macht“ und als Genossenschaft schon aus der DNA heraus dem Gewinnstreben fern sei. Mit dem neuen Projekt habe man den genossenschaftlichen Fördergedanken neu interpretiert: Es gehe nicht nur um die Absicherung des wirtschaftlichen Überlebens der Mitglieder, sondern darum, die Region nachhaltig besser zu machen. Details und Einreichungen ab 13. Juni unter der Adresse hausbank.welt/eigentuemerclub

Mehrwert für die einzelne Region

Konkret werden Projekte von Gruppen bzw. juristischen Personen (nicht Einzelpersonen) mit Summen zwischen 1000 und 7500 Euro gefördert. „Wenn wir zum Beispiel annehmen, es werden ausschließlich die Höchstsummen vergeben, kommen wir auf 40 Projekte in der Steiermark“, rechnet Christian Huss, Sprecher der steirischen Beteiligungsgenossenschaften vor.

Eingereicht werden können bis 31. Dezember 2024 Projekte in den Bereichen:

Genossenschaftswesen,

finanzielle Bildung,

erneuerbare Energie und

Nachhaltigkeit gemäß der 17 Ziele für Nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (die sogenannten SDGs).

Keine Start-Up-Förderung

Die Projekte dürfen vor dem Zuschlag noch nicht gestartet worden sein und müssen ihren Mehrwert in der jeweiligen Region haben. Eine Unternehmensgründung, also ein Startup allein, ist kein Grund für eine Förderung, Projekte mit ausschließlich karitativen eignen sich ebenfalls nicht.

Die Initiative der Volksbank soll keine einmalige sein, sondern versteht sich als erster Durchlauf eines Förderprogramms, für das jedes Jahr bestimmte Volumina zur Verfügung gestellt werden sollen.