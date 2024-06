Vor vier Wochen, Anfang Mai, erreichte Sammler und Liebhaber von Tonträgern aus Vinyl die Hiobsbotschaft: Die Inandout Distribution GmbH mit Sitz in Seiersberg schlitterte in die Insolvenz, ein Konkursverfahren wurde eröffnet. Inandout ist vor allem für das Schallplattengeschäft in der Neutorgasse in Graz bekannt – und das weit über die Stadt- und Landesgrenzen hinaus. Von Anfang an betonte Tino Kopanakis, Co-Gründer 1996 und bis zuletzt Geschäftsführer des Unternehmens, dass er für das Geschäft Chancen sehe, fortgeführt zu werden, denn mit den Insolvenzursachen habe es nichts zu tun.