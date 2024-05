„Jedes Problem für sich gesehen wäre kein Grund für die Insolvenz gewesen, aber in Summe gesehen ist es zu viel geworden“, sagt Tino Kopanakis, Co-Gründer, Geschäftsführer und Gesellschafter der Inandout Distribution Gmbh mit Sitz in Seiersberg bei Graz zur Kleinen Zeitung. Hinter dem Unternehmen steht eine Grazer Institution, die sich seit ihrer Gründung 1996 – damals gemeinsam mit Christian Mathans – einen Namen weit über die Stadt- und Landesgrenzen hinaus gemacht hat. Inandout setzte auf Leidenschaft, Nostalgie – und auf das Geschäft mit alten und neuen Tonträgern, insbesondere Schallplatten aus Vinyl, die als lange Zeit Totgesagte sehr lebendig blieben. Das Geschäft in der Neutorgasse zog – und zieht – Vinyl-Liebhaber auch aus dem benachbarten Ausland an.