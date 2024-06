Der Blick in die Kärntner Insolvenzstatistik Anfang Juni ist ernüchternd: 164 Kärntner Unternehmen meldeten bis Ende Mai Insolvenz an, ein Plus von 6,5 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Jahres 2023. Vor allem in den ersten drei Monaten sei mit neun Firmeninsolvenzen pro Woche die Steigerung massiv gewesen, sagt Beatrix Jernej vom Alpenländischen Kreditorenverband (AKV), zuletzt pendelt sich die Zahl bei sechs bis sieben Insolvenzen ein.