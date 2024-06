In Kärnten waren im Mai 17.299 Menschen arbeitslos. Das entspricht einer Zunahme von 6,2 Prozent oder 1000 Personen gegenüber Mai 2023. Die Arbeitslosenquote in Kärnten beträgt somit aktuell 5,9 Prozent.

Die Jugendarbeitslosigkeit (bis 25 Jahre) hat in Kärnten im Mai gegenüber dem Vorjahresmonat stark zugenommen: um 20,5 Prozent auf 1304 junge Arbeitslose. Auch die Arbeitslosigkeit der Älteren über 50 Jahre hat zugenommen - aber nicht so stark: um 2,6 Prozent auf 5515 Personen.

Abgenommen hat die Zahl der Langzeitarbeitslosen, die über ein Jahr arbeitslos sind: um 2,8 Prozent auf 2437 Personen. „Erfreulich ist außerdem die Abnahme der Arbeitslosigkeit in den Bezirken Hermagor, Völkermarkt und Spittal“, sagt Kärntens AMS-Chef Peter Wedenig. In St. Veit/Glan hingegen hat die Arbeitslosigkeit um fast 16 Prozent zugenommen, in Klagenfurt um zehn Prozent, in Villach um fünf Prozent.

AMS-Geschäftsführer in Kärnten: Peter Wedenig © Caroline Knauder/AMS

Arbeitslose nach Berufen

Betrachtet man die verschiedenen Branchen, so zeigt sich, dass in Kärnten die Arbeitslosigkeit fast überall zugenommen hat: in der Metall- und Elektrobranche (plus 15 Prozent), in der Holzbranche (plus 22 Prozent), in den technischen Berufen (plus 20 Prozent), in den Büroberufen (plus zehn Prozent), am Bau (plus neun Prozent) und auch im Handel (plus zehn Prozent). Abgenommen hat sie lediglich - um zwei Prozent - in einer einzigen Branche: im Fremdenverkehr.

226.000 Menschen in Kärnten sind aktuell unselbständig beschäftigt. 6507 Stellen sind in Kärnten beim AMS als verfügbar gemeldet - ein markanter Rückgang um fast 30 Prozent bzw. 2687 Stellen gegenüber dem Vorjahr. Die Hälfte des Rückgangs ist laut Wedenig auf Leasingfirmen zurückzuführen.