Die österreichweite Baukrise macht sich mittlerweile auch deutlich bei den Insolvenzen bemerkbar. Am Freitag wurde erneut über ein Kärntner Bauunternehmen am Landesgericht Klagenfurt ein Insolvenzverfahren eröffnet. Betroffen ist das Großkirchheimer Unternehmen RJMM Projektentwicklungs GbmH, das zuvor seinen Firmensitz in Seiersberg-Pirka hatte.

Restrukturierung

Die Schulden belaufen sich laut KSV1870 auf rund zwei Millionen Euro. Das Unternehmen war im Bereich der Bauführung und Bauausführung tätig. Offenbar war die Firma schon länger in finanziellen Turbulenzen. Denn wie der KSV1870 hervorstreicht, habe es einen Restrukturierungsprozess gegeben, doch dieser sei trotz eines renommierten Unternehmensberaters gescheitert, obwohl dieser sogar interimsmäßig die Geschäftsführung übernommen habe.

Wer dieser Unternehmensberater ist, wird nicht angegeben. Vorerst waren die Kreditschützer vom KSV1870 für Nachfragen noch nicht erreichbar.