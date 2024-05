Am 23. Mai 2024 wurde am Landesgericht Klagenfurt über Gläubigerantrag ein Konkursverfahren über das Vermögen des Betreibers des Eissalons am Herzog Bernhard Platz 17, Herrn Tolga Musai, eröffnet.

Dem Kreditschutzverband (KSV) 1870 liegen zurzeit noch keine konkreten Informationen über das Vermögen sowie die Schulden vor. Zum Insolvenzverwalter wurde Eduard Sommeregger, Rechtsanwalt in St. Veit, bestellt. Die erste Gläubigerversammlung, Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 1. Juli statt. Gläubigerforderungen können ab sofort bis zum 17. Juni über den KSV 1870 unter insolvenz.klagenfurt@ksv.at angemeldet werden.

Ob der Eissalon weitergeführt werden kann, steht nach Anfrage laut KSV noch nicht fest. Dies werde der Insolvenzverwalter in der kommenden Zeit entscheiden.