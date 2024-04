Managementwechsel bei der Bank Austria: Schon mit 1. Mai wird – vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen – Ivan Vlaho neuer CEO. Robert Zadrazil, bisher an der Spitze der Bank, wird dann innerhalb des Eigentümers UniCredit aufsteigen und fortan in Österreich als „Country Manager“ fungieren. In einer Aussendung der Bank heißt es, dass sich Zadrazil fortan „die UniCredit in Österreich vertreten wird“. Der Manager sei dann verantwortlich für „die wichtige Kommunikation mit allen relevanten Stakeholdern und Institutionen“.

Robert Zadrazil steigt in der UniCredit auf © Bank Austria

„Diese neue Funktion zeigt die Bedeutung der Bank Austria für UniCredit und stärkt die Rolle Österreichs innerhalb der Gruppe“, wird Zadrazil in der Aussendung zitiert. Ivan Vlaho, der neue Mann an der Bank-Austria-Spitze, stand zuletzt der kroatischen Zagrebacka Banka vor. Deren neuer Chef heißt Dalibor Cubela.

„Ivan Vlahos Erfahrung, gepaart mit seiner bewährten Erfolgsbilanz in seiner Rolle als CEO in Kroatien und zuletzt als stellvertretender Leiter der CEE-Region, wird sicherstellen, dass wir in Österreich unseren Wachstumskurs fortsetzen, unsere Rentabilität steigern und unser Potenzial voll ausschöpfen“, heißt es von Teodora Petkova, bei der UniCredit für den zentral- und osteuropäischen Raum zuständig.