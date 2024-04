Vor wenigen Jahren wurde das Klagenfurter Autohaus Aichlseder noch als der beste Jaguar Händler Österreichs ausgezeichnet. Nun verabschiedet sich das Familienunternehmen jedoch von der britischen Traditionsmarke, sobald die zuletzt eingekauften Modelle einen neuen Besitzer haben. Damit endet eine über 20-jährige Zusammenarbeit. „Das hat mit der geänderten Firmenpolitik zu tun. Die bestehenden Modelle sind ausgelaufen. Ab 2025 werden nur mehr vollelektrische Fahrzeuge produziert“, sagt Hubert Aichlseder. Diese sind preislich im sehr gehobenen Segment angesiedelt. „Sie kosten zwischen 130.000 und 140.000 Pfund“, sagt der Autohändler. Genau das sei ein Knackpunkt. Denn für Autos, die mit rund 150.000 Euro in einer Preisliga wie Bentley spielen, sei in Kärnten der Markt zu klein. Deshalb werde es in Österreich künftig wohl nur mehr drei Jaguar-Verkaufsstellen, nämlich in Wien, Salzburg und Innsbruck geben.