Acht Abholstationen hat bzw. betreibt Interspar bereits in Österreich. Die neunte wurde jetzt in Kärnten aufgestellt und zwar am Parkplatz vor dem Klagenfurter Interspar in der Durchlaßstraße 4. Somit können Lebensmittel online auf interspar.at/lebensmittel bestellt werden und an der Interspar-Abholstation abgeholt werden. Weitere solche Stationen sollen folgen.



21.000 Produkte führt der Interspar-Onlineshop. Kunden erhalten per E-Mail den Abholcode. Bei dessen Eingabe am Touchscreen der Abholstation leuchtet ein Lämpchen an der richtigen Tür auf, die dann geöffnet werden kann. Man kann auch den QR-Code scannen, der mit der Bestellbestätigung mitgeschickt wird. Die Abholstation-Fächer haben verschiedene Zonen, so können Lebensmittel in der richtigen Temperatur-Zone aufbewahrt werden, die Kühlkette vom Markt bis zur Abholung bleibt aufrecht.