Sie haben zweieinhalb Jahre gemeinsam mit Ihrer Schwester das elterliche Restaurant in Villach geführt, um danach als Trainee zu Interspar wechseln. Warum? MICHAELA KASPAR: Mein BWL-Studium in Graz war eine gute Ausbildung. In der Theorie. Ich wollte die Praxis kennenlernen. Und im Restaurant habe ich gemerkt, dass ich gerne mit Lebensmitteln zu tun habe, gerne im Team arbeite und etwas weiterentwickeln will.