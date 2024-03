Ärmel hochkrempeln und positiv nach vorne blicken, war das Motto des Tages der Kärntner Gastgeber am Montag im Casineum Velden. Die „Chef“-Gastgeber Stefan Sternad, Obmann der Fachgruppe Gastronomie (Gasthaus Messnerei am Sternberg), und Sigi Moerisch, Obmann der Fachgruppe Hotelierie („Das Moerisch“, Seeboden), konnten als Hauptredner Samuel Koch gewinnen. Jenen Mann, der seit seinem Unfall vor laufender Kamera bei „Wetten, dass...?“ am 4. Dezember 2010 querschnittgelähmt ist. Koch, der mittlerweile eine Schauspielausbildung abgeschlossen hat und erfolgreicher Buchautor ist, deklinierte charmant und emphatisch die vier Stufen der Krisenbewältigung herunter, gespickt mit eigenen Erfahrungen. „Akzeptieren Sie die Umstände“, so Koch. „Konzentrieren Sie sich auf die Dinge, die möglich sind.“ Damit sprach der 36-Jährige auch Astrid Steharnig-Staudinger aus der Seele. Die Chefin der Österreich Werbung führte das Publikum unter anderem in die Relevanz des Destinationsmarketings ein. „Was bringen Sterne, Hauben und Gabeln?“ war das Thema einer Podiumsdiskussion der Star-Köchin Ana Roš aus Slowenien, Sterne-Koch Andreas Senn („Senn‘s“, Salzburg), Jürgen Schmücking, Chefinspektor des Gault Millau Österreich, Alexandra Gorsche, Chefredakteurin von Falstaff Profi und Michael Pöcheim-Pech, Herausgeber von „Kalk und Kegel“. „Den Gast glücklich zu machen, ist unsere DNA“, resümierte Stefan Sternad. Im interessierten Publikum unter anderem gesichtet: Winzer Alexander Egger, Fachgruppen-Geschäftsführer Guntram Jilka, Hotelierin Michaela Tiefenbacher, Gastronom Ralf Niemetz (Plöschenberg) und Unternehmer René Robitsch (Kärnten Taufrisch).