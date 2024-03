Exakt 742.448.538 Euro an Coronawirtschaftshilfen zahlte die Cofag, die Covid-Finanzierungsagentur des Bundes, an Kärntner Betriebe aus. 84.420 Anträge wurden gestellt, 99,76 Prozent mit Stand Anfang März genehmigt, 205 Anträge sind bis dato noch nicht entschieden, das entspricht einem Fördervolumen von 15,6 Millionen Euro. Kärnten findet sich bei der Fördersumme in der „Hitliste“ der Bundesländer an achter Stelle, hinter Vorarlberg.