Bagger, Harvester, Radlader und Lkw sind das Geschäft von Simona Perack. 2020 hat sich die Mechatronikerin, die auch Elektro- und Betriebstechnikerin ist, mit ihrer Firma SP Hydraulik selbstständig gemacht. Angefangen hat die 35-Jährige klein mit einem Werkstattbus und einem Firmenstandort in Containern am Gelände der Firma Aichwalder in Klagenfurt. Als Servicetechnikerin war sie mit ihrer fahrenden Werkstatt in ganz Kärnten unterwegs und baute sich einen Kundenstock auf, zu dem namhafte Firmen wie Schwing, der Flughafen Klagenfurt und die Asfinag zählen. 2021 hatte sie bereits 150 Kunden, inzwischen sind es über 600 in ganz Kärnten, der Steiermark und in Slowenien.