Hansa-Flex ist einer der führenden Anbieter rund um Hydraulik in Europa. Österreichweit hat das Unternehmen 20 Standorte. In der Landeshauptstadt verdoppelt es nun seine Größe. Bisher war Hansa-Flex in Hörtendorf angesiedelt, im Sommer wird der Hydraulik-Spezialist den neuen Standort im Osten von Klagenfurt in der Nachbarschaft vom Amazon-Verteilzentrum, Magna und XXLutz-Lager beziehen. Zum Produktportfolio gehören Hydraulikschläuche, Rohrleitungen , Industrieschläuche, Amaturen und vieles mehr. Hansa-Flex ist aber nicht nur Produzent, sondern bietet auch Industriemontage, Hydraulik-Service, technische Beratung und Schulungen.

„Wir investieren rund fünf Millionen Euro in den neuen Standort“, sagt Hansa-Flex-Geschäftsführer Jürgen Albrecht. Der Neubau, für den am Mittwoch der zeremonielle Spatenstich mit Vertretern von Politik und Wirtschaft erfolgte, umfasst rund 2200 Quadratmeter Werkstätten und Hallen, 560 Quadratmeter Büros und weitere 360 Qudratmeter Seminarräume. Denn wie Albrecht betont, schafft Hansa-Flex ein neues Schulungszentrum. „Dieses steht dann für Kärnten, Osttirol und die Steiermark zur Verfügung“, kündigt der Geschäftsführer an.

Am neuen Standort wächst auch der Mitarbeiterstand auf über 40 Personen an. Da Hansa-Flex ein klimaneutrales Unternehmen ist, sind eine große Photovoltaikanlage sowie die Verwendung von E-Autos, E-Bikes und E-Scooter geplant. Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) hob beim Spatenstich hervor: „Wir haben wirtschaftlich schwierige Zeiten, umso erfreulicher sind Betriebsansiedelungen wie Hansa-Flex, die derzeit keine Selbstverständlichkeit sind.“