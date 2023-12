2009 schlug seine erste Stunde. Eine Luftfederung, die damals alles in den Schatten stellte. Ein Konzept, das Porsche plötzlich zu einem Viersitzer machte, die Passagiere saßen de facto bequem auf der Hinterachse. Seit damals hat sich dieses Konzept in einer Reihe von Modellvarianten rund 375.000-mal verkauft.

Jetzt ist der Neue dran, letzte Generation Verbrennermobilität, freilich hybridisiert, wenn man will. Mit der Hybridisierung kommt der neue Panamera auch entschieden günstiger (siehe Infobox, die Panamera-Basis, die noch folgen wird, ist knapp über 100.000 Euro ausgeschildert).

Die Weltpremiere erfolgte in Hoffnungsmärkten zwischen Schanghai und Dubai, die wichtigsten Eckdaten: In den Basisabmessungen finden sich keine gravierenden Änderungen (Länge 5052 mm/Executive: 5202 mm, Breite 1937 mm, Höhe 1423 mm/Executive: 1428 mm).

Klarheit und neue digitale Funktionen: Panamera-Cockpit © PORSCHE

Die Revolution spielt sich diesmal im Fahrwerk und bei den Antrieben ab.

Beim Fahrwerk kommt serienmäßig eine neue Luftfederung mit Zwei-Kammer-Luftfederung und Zwei-Ventil-Dämpfern zum Einsatz, das verspricht ein wesentlich besseres Ansprechverhalten und eine noch weitere Spreizung bei den einzelnen Fahrmodi.

Der Extrapreis für das Active-Ride-Fahrwerk ist zumindest eine Überlegung wert. Einkammer-Luftfederung, neu entwickelte Zweiventil-Technik-Stoßdämpfer, in Verbindung mit einer Hydraulikpumpe, die vereinfacht erklärt Gegenkräfte zu aller Unbill dieser Straßen aufbauen kann: Das Fahrwerk filtert Störfaktoren wie bei einem fliegenden Teppich raus. In Kurven neigt sich das Auto wie bei einer Gewichtsverlagerung leicht auf die Innenseite, beim Bremsen senkt sich das Heck, beim Beschleunigen hebt sich das Popscherl, um die Beschleunigung auch physisch zu unterstützen. Das Ganze passiert in Sekundenbruchteilen.

Und wenn man älter ist, freut man sich, dass der Panamera einem fünf Zentimeter beim Einsteigen entgegenkommt.

Bei den Motoren sind die Plug-in-Hybride dominierend, mit jeweiligen, rein elektrischen Reichweiten von knapp über 90 Kilometern. An der Spitze der Nahrungskette: Panamera Turbo E-Hybrid mit einem aufgepäppelten Vierliter-V8-Turbomotor und einem neu entwickelten Elektromotor (190 PS). Systemleistung 500 kW (680 PS), 930 Nm Drehmoment, 3,2 Sekunden 0 auf 100 km/h. Panamera und Panamera 4 fahren mit 260 kW (353 PS) und 500 Nm Drehmoment – ein Plus von 17 kW (23 PS) vor.

Die wichtigsten digitalen News: Fahrzeugfunktionen der MyPorsche App sind jetzt in Apple CarPlay® integriert und erleichtern die Bedienung, genauso wie Apples Sprachassistenten Siri jetzt helfen kann. Dazu kommt ein Hochleistungslicht (HD-Matrix LED-Licht/Leuchtweite bis zu 600 Meter) sowie eine Reihe aufgewerteter Assistenzsysteme (automatische Übernahme/Tempolimits, aktive Spurführung, Kreuzungs- und Ausweichassistent, automatisches Einparken ohne Fahrer im Auto).