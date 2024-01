Heute läuft die Jahresvignette für das Jahr 2023 endgültig aus. Ab 1. Februar muss daher auf Autos, Motorrädern und leichten Wohnmobilen die neue Vignette angebracht oder die digitale Vignette gekauft und auch gültig sein, erinnert der Arbö. Der Tarif für die Jahresvignette beträgt 96,40 Euro (Pkw) beziehungsweise 38,50 Euro (Motorräder). Neben den bekannten 10-Tages- und 2-Monatsvignetten gibt es heuer erstmals auch eine 1-Tagesvignette (8,60 Euro für Pkw und 3,40 Euro für Motorräder), diese ist aber nur in digitaler Form erhältlich.

Bei allen Varianten der digitalen Vignette muss die Bestellbestätigung, auf der unter anderem das Kennzeichen angeführt ist, bis zum Ende des Verwendungszeitraums aufbewahrt werden, Mitführpflicht im Kraftfahrzeug besteht allerdings keine.

Ebenso verhält es sich mit dem Kaufnachweis der Klebevignette: Der Nachweis sollte unbedingt aufbewahrt werden. Im Fall eines Totalschadens oder bei Bruch der Windschutzscheibe dient er als Beleg, mit dem eine Ersatzvignette beantragt werden kann. Aufgeklebt werden muss die Vignette am linken Wundschutzscheibenrand oder hinter dem Rückspiegel.

Mehrfahrtenkarte

Neu seit 1. Dezember 2023 ist die Mehrfahrtenkarte für die Streckenmaut an der A 9 Pyhrn Autobahn, A 10 Tauern Autobahn, A 11 Karawanken Autobahn, A 13 Brenner Autobahn und S 16 Arlberg Schnellstraße, welche die bisherige Streckenmaut-Jahreskarte ersetzt. Diese neue Mehrfahrtenkarte kann ebenfalls über einen Zeitraum von 365 Tagen genutzt werden. Bei einem Online-Kauf ist sie sofort gültig. Die Anrechnung der Jahresvignette auf den Preis einer Mehrfahrkarte ist nicht mehr möglich. Dies musste aufgrund der EU-Wegekostenrichtlinie neu geregelt werden. In Zukunft erhalten jene Kundinnen und Kunden, die bislang unter bestimmten Voraussetzungen eine kostenlose Streckenmaut-Jahreskarte erhielten, die Mehrfahrtenkarte für den Preis einer Einzelfahrt an der jeweiligen Hauptmautstelle erwerben.

Wer ohne gültige Vignette erwischt wird, hat in Österreich eine Ersatzmautzahlung zu leisten. Für einspurige Fahrzeuge beträgt diese 65 Euro, für mehrspurige 120 Euro. Die neue Jahresvignette ist bis 31. Jänner 2025 gültig.