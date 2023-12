Der Pkw-Verkehr auf Österreichs Autobahnen und Schnellstraßen hat 2023 deutlich zugeommen. Bis November stieg er um 3,9 Prozent und damit über das Vor-Corona-Niveau. Beim Schwerverkehr hingegen gab es aufgrund der schwachen Konjunktur im Jahresvergleich ein Minus von 2,8 Prozent.

Tourismus bringt Verkehr

Besonders signifikant ist der Anstieg der Autonutzung im Großraum Wien mit einer Zunahme von sechs Prozent. Auf der Tauernautobahn ist das Pkw-Aufkommen - trotz der vielen Baustellen - um ein Prozent gestiegen. Auf der Südautobahn betrug das Plus im Vergleich zum Vorjahr 3,7, auf dem Brenner 3,9 Prozent. Ist die „Wiederbelebung“ des Tourismus der Grund? Asfinag-Finanzchef Josef Fiala jedenfalls führt es darauf zurück.

Asfinag-Vorstand Josef Fiala: „Das schmerzt“ © APA / Roland Schlager

1,24 Milliarden Euro hat die Asfinag 2023 in die Instandhaltung der Autobahnen und Schnellstraßen investiert. Der Jahresüberschuss wird bei 815 Millionen Euro erwartet. Die Maut- und Vignettenerlöse werden rund 2,5 Milliarden Euro betragen - sie liegen damit 60 Millionen Euro über 2022. Den Löwenanteil an den Einnahmen macht der Schwerverkehr mit einer Mautleistung von 1,69 Milliarden Euro aus. Zugelegt haben aber auch die Kosten für die Asfinag und zwar um neun Prozent. Die Schuldenlast liegt bei 10,4 Milliarden Euro (bei einem Zinssatz von im Schnitt 1,9 Prozent), das Eigenkapital bei neun Milliarden Euro.

Da die Bundesregierung die Anpassung der Maut- und Vignettengebühren an die allgemeine Inflation für 2024 ausgesetzt hat, „entgehen der Asfinag 2024 Jahr 200 Millionen Euro Umsatz“, so Fiala. „Das schmerzt sehr.“ Neu im kommenden Jahr ist unter anderem die Einführung der Eintagesvignette, die für Autos 8,60 Euro und für Motorräder 3,40 Euro kostet. Die Vignette ist, wie auch die Zehntagesvignette, beim Onlinekauf sofort gültig, die Zweimonats- und Jahresvignette gilt aus Gründen des Konsumentenschutzes im Onlinekauf erst nach 18 Tagen (Ausnahme ist die digitale Registrierung in der Trafik).