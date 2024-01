Auch in Tirol und Vorarlberg schützen Eurofighter des Bundesheeres wieder eine Woche lang den Luftraum, wenn die Armada von Staats- und Privatjets unter Häme der Klimaschützer im schweizerischen Nobelskiort einfliegt. Sah man auf dem World Economic Forum (WEF) schon vor einem Jahr die „Welt in Polykrisen“, so brennt heuer ein weiterer Kriegsherd im Nahen Osten. Das zentrale Thema in Davos wird aber die neue Weltmacht Künstliche Intelligenz sein. Die Gefahr von Desinformation steht auf dem Global Risks Report des WEF kurzfristig sogar auf Rang eins, noch vor Unwetterkatastrophen. Antworten darauf und welche Chancen die generativen Systeme eröffnen, erwartet man zuvorderst von ChatGPT-Genius Sam Altman. Er führt bei den mehr als 2800 Teilnehmern in Davos die Phalanx der CEOs der Tech-Player an, von Satya Nadella (Microsoft) bis Alex Karp (Palantir).