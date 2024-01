„Es fehlt uns an Elan für das neue Jahr“, nimmt sich Renate Scheichelbauer-Schuster, Obfrau der Bundessparte Gewerbe und Handwerk in der Wirtschaftskammer, kein Blatt vor den Mund. Denn die Geschäftslage für österreichischen Handels- und Gewerbebetriebe sei so trist wie zuletzt im Coronajahr 2020. Preissteigerungen, Arbeitskräftemangel und Konsumzurückhaltung machen den Unternehmen massiv zu schaffen.

Das belegt auch die aktuelle Auswertung der KMU Forschung Austria. „Laut vorläufiger Schätzung zeigt die Umsatzentwicklung von Gewerbe und Handwerk im Jahr 2023 ein nominelles Minus von drei Prozent. Rechnet man die Preissteigerung von rund 6,5 Prozent dazu, ergibt das ein reales Minus von rund 9,5 Prozent“, sagt Christina Enichlmair von KMU Forschung Austria. Seit 2020 sei es dem heimischen Gewerbe und Handwerk nicht mehr gelungen, das Ruder herumzureißen und ein Umsatzplus zu erzielen. Die negative Entwicklung betreffe alle Branchen, besonders stark seien aber das Baugewerbe mit einem realen Minus von 16,7 Prozent betroffen, gefolgt von Holzbau und Kunststoffverarbeitern. Branchen wie das Chemische Gewerbe (Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereiniger) und Mechatroniker haben zwar ein nominelles Umsatzplus erzielt, doch dieses wird von den Preissteigerungen aufgefressen und ergibt letztendlich ein reales Minus. Im vierten Quartal sind die Auftragsstände um 14,5 Prozent gesunken. Entsprechend düster ist die Stimmung bei den Unternehmen. Erholung und Zuversicht sind aus den Meldungen der Betriebe noch nicht herauslesbar. Denn die Talsohle sei offenbar noch nicht erreicht worden, sagt Enichlmair.

Scheichelbauer-Schuster erneuert die Forderung vom Herbst nach Maßnahmen, um dieser Entwicklung entgegenzusteuern. Es seien zwar bereits welche gesetzt worden, doch es werde dauern, bis diese Wirkung zeigen. Potenzial ortet sie im Bereich der Energiewende durch Förderungen für Photovoltaik und Heizungstausch.

„Neubau fördern“

Das von der Bundesregierung im Vorjahr geschnürte Baukonjunktur-Paket lege den Schwerpunkt auf Sanierung und Vorziehen öffentlicher Aufträge. „Das ist richtig und wichtig“, betont Reinhard Kainz, Geschäftsführer der Bundessparte Gewerbe und Handwerk. Doch es müsse auch Impulse für den Neubau geben, um sicherzustellen, dass in Zukunft Mieten leistbar sind. Darüber hinaus fordert der Bundesspartengeschäftsführer, dass steuerlicher Vergünstigungen bei Kreditrückzahlungen eingeführt wurden und die KIM-Verordung überarbeitet wird. Nebenkosten wie Grundbucheintragungsgebühr sollen reduziert bzw. wegfallen Darüber hinaus erneuert Kainz die Forderung der Sparte nach einem Handwerkerbonus neu. Er habe in der Vergangenheit bewährt.