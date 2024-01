Es sind bemerkenswerte Zahlen, die jedoch mit einem großen „Aber“ versehen sind. Die Kärntner Exporte haben im ersten Halbjahr 2023 um deutliche 6,5 Prozent auf knapp fünf Milliarden Euro zugelegt, wie die aktuell veröffentlichten Zahlen der Statistik Austria belegen. Zwar gab es gemessen in Prozent in den ersten sechs Monaten eines Jahres bereits deutlich höhere Exportzuwächse in Kärnten: Im ersten Halbjahr 2022 betrugen sie 19 Prozent, im ersten Halbjahr 2021 knapp 17 Prozent, im ersten Halbjahr 2017 acht Prozent. In Euro gemessen ist der Zuwachs jedoch ein All-Time-High: Er beträgt 4,9 Millionen Euro. „Es handelt sich hierbei um den nominell - nicht inflationsbereinigt - höchsten je erreichten Ausfuhrwert“, heißt es von der Landesstelle für Statistik. Die Kärntner Außenhandelsbilanz im 1. Halbjahr 2023 weist somit auf einen Exportüberschuss von knapp 600 Millionen Euro, so hoch wie seit 2015 nicht.