Die Ölpreise haben sich zum Ende der Woche – nach der Talfahrt der vergangenen beiden Handelstage – stabilisiert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar kostete am Freitag gut 77,5 US-Dollar (69,77 Euro). Das waren um 39 Cent mehr als noch am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) legte um 27 Cent auf 72,04 Dollar zu.

Kurz vor dem Jahresende konnten sich die Notierungen am Ölmarkt stabilisieren, nachdem sie zuvor deutlich unter Druck gestanden hatten. In der letzten Handelswoche des Jahres hat sich Rohöl aus der Nordsee um mehr als vier Dollar und US-Öl um mehr als drei Dollar je Barrel verbilligt. Selbst ein unerwartet deutlicher Rückgang der Ölreserven in den USA konnte den Ölpreisen keinen Auftrieb verleihen.

Auch auf Jahressicht ging es mit den Ölpreisen nach unten. Anfang 2023 hatte ein Fass Brent-Öl aus der Nordsee noch etwa 85 Dollar gekostet. Der Beginn des Kriegs im Nahen Osten hatte den Brent-Preis Anfang Oktober zwar bis in die Nähe der Marke von 100 Dollar steigen lassen. Dann setzte aber eine Trendwende ein.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für den Donnerstag vor Weihnachten mit 80,84 Dollar festgelegt, nach 81,24 Dollar am Mittwoch, dem 20. 12. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.