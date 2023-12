Der Gesetzesentwurf des grünen Parlamentsklubs, der eine Umwandlung eines variabel verzinsten Kredits in einen Fixkredit vorsieht, schlägt medial hohe Wellen. Der Konvertierungsanspruch soll laut dem Vorschlag ein Umstellen ermöglichen, als ob die Kreditnehmer und die Bank bereits ursprünglich („vor dem unvorhergesehenen Zinsanstieg“) einen fixen anstatt eines variablen Kreditsatzes vereinbart hätten. Es würde also rückwirkend zu den damaligen Konditionen abgeschlossen - nur mit Fixzins. Wir haben beim Experten für Bankenrecht, Martin Spitzer vom Institut für Zivil- und Zivilverfahrensrecht an der Wirtschaftsuniversität Wien, um eine rechtliche Einordnung des Vorschlages gebeten. Er handelt das Thema in vier Punkten ab:

1. Wo das Know-how zuhause ist

„Was sehr stark auffällt und sehr, sehr selten vorkommt, ist, dass ein Initiativantrag nicht aus dem ressortzuständigen Justizministerium kommt, wo das entsprechende Know-how vorhanden ist. Es ist kein gutes Zeichen, wenn ein Gesetzesvorschlag nicht von den Leuten ausgearbeitet wird, deren tägliches Geschäft das ist.“

2. Wie Wirtschaft funktioniert

Es sei vollkommen unklar, wie das alles funktionieren soll. „Ich weiß auch nicht, welche Vorstellung von bankwirtschaftlichen Vorgängen dem zugrunde liegt. Banken müssen ja selbst Geld erwirtschaften, dafür ist es aber nicht egal, wie der Kredit aussieht, den Banken vergeben. Es ist unklar, wie diese Konvertierung überhaupt funktionieren soll, sodass es fachlich gerechtfertigt und nachvollziehbar, objektiv und transparent ist.“

3. Eingriff in private Verträge

Jede Form der Zwangskonvertierung greift in einen Vertrag ein, den zwei Personen miteinander geschlossen haben. „Das ist ein krasser Eingriff in privatautonome Vereinbarungen, wie dieser durchgeführt werden soll, ist unklar.“ Hier träume man ja davon, dass die Finanzmarktaufsicht (FMA) die neuen Zinssätze festsetzt, ohne dass dafür überhaupt Kriterien vorliegen. „Es ist auch hoch zweifelhaft, ob eine solche Ermächtigung der FMA verfassungsrechtlich überhaupt zulässig ist. Und insgesamt ist auch der Eingriff in das Vertragsverhältnis, das die Parteien hier haben, verfassungsrechtlich hochproblematisch.“ Es habe solche Fälle in der Vergangenheit bereits gegeben, etwa das Kreditmoratorium, von dem im Initiativantrag auch die Rede ist, die verfassungsrechtlich kritisiert wurden, aber vor dem Verfassungsgerichtshof gehalten haben - „aber das jetzt hat eine ganz andere Intensität“

4. Schadenersatzansprüche

Es geht hier nicht, obwohl das in der Diskussion immer mitschwingt, um Kreditnehmerinnen und Kreditnehmer, die von den Banken schlecht aufgeklärt wurden, was das Risiko eines variablen Zinssatzes anlangt. „Die haben ohnehin Schadenersatzansprüche. Wir reden hier über Personen, die sich nach entsprechender Aufklärung für einen variablen Zinssatz entschieden haben, weil dieser billig war.“