Journi-Gründer: „Konkurrenz kommt aus dem Druck, nicht der Softwareentwicklung“

Heuer durchbricht Journi die Umsatzmarke von 20 Millionen Euro. Gründer aus Kärnten schildert Expansion mit Fotobüchern in Übersee. 70 Mitarbeiter in Wien arbeiten am App-Erfolg, der auch Künstlicher Intelligenz zu verdanken ist.