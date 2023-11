Die Bemühungen, mutmaßlich 500 Millionen Euro bis Ende November als dringende Finanzspritze aufzutreiben, sind gescheitert. Was seit Tagen vermutet wurde, ist nun fix: Der Immobilienkonzern Signa des Tiroler Investors René Benko meldet Insolvenz an. Die Geschäftsführung der Signa Holding GmbH hat am Mittwoch einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens mit Eigenverwaltung für die Signa Holding GmbH beim Handelsgericht Wien eingebracht.

Zudem beantragt sie die Annahme eines Sanierungsplans. Ziel sei die „geordnete Fortführung des operativen Geschäftsbetriebs im Rahmen der Eigenverwaltung und die nachhaltige Restrukturierung des Unternehmens“. Das teilt Signa in einer Presseaussendung heute Vormittag mit. „ Aus heutiger Sicht ist nicht seriös einschätzbar, ob weitere Gesellschaften der Signa-Gruppe einen Insolvenzantrag stellen werden und es zu einem Dominoeffekt kommen wird,“ sagt der Chef des Bereiches Insolvenzen im Kreditschutzverband von 1870.

„Die Notbremse gezogen“

Der Kreditschutzverband verfügt noch nicht über Details, derzeit fehlen noch sämtliche Zahlen. Der KSV schreibt: „Nach Wochen des Schweigens der Unternehmensleitung und der damit verbundenen Ungewissheit bei den Gläubigern, Investoren und anderen Stakeholdern hat nunmehr die Signa Holding GmbH die Notbremse gezogen und den Weg zum Insolvenzgericht eingeschlagen.“ Die Mindestquote für die Gläubiger liegt bei einer Sanierung mit Eigenverwaltung bei 30 Prozent. Wobei völlig offen ist, auf was sich die 30 Prozent beziehen können.

Signa-Gruppe besteht aus hunderten Unternehmen

Die „Signa Gruppe“ besteht aus mehreren hundert Gesellschaften in verschiedenen Ländern, wobei sich die wechselseitigen Beteiligungen laut KSV äußerst komplex darstellen. An der den Insolvenzantrag stellenden Signa Holding GmbH sind demnach als acht Gesellschafter beteiligt. Das sind die Supraholding GmbH & Co KG in Innsbruck, die Haselsteiner Familien-Privatstiftung in Spittan an der Drau, die Eugster/Frismag AG im Schweizer Amriswil, die Familie Benko Privatstiftung in Innsbruck, die Fressnapf Luxembourg GmbH in Grevenmacher, Ernst Tanner aus Wien, die AE Familienholding AG wiederum in Amriswil, die Supra Assets GmbH in Innsbruck.

Der Kreditschutzverband erwartet eine „Herkulesaufgabe“ darin, die hunderten Gesellschaften des Firmengeflechts in sehr kurzer Zeit auf ihre Werte zu überprüfen. Insgesamt stünden 390 österreichische Unternehmen im Zusammenhang mit der Signa, der Großteil seien Projektgesellschaften. Direkt beteiligt ist die Signa Holding an 36 Gesellschaften beteiligt.

Abschluss eines Sanierungsplans als Ziel

Begründet wird der Insolvenzantrag damit, dass der Retailbereich – vor allem der stationäre Einzelhandel – in den letzten Jahren aufgrund externer Faktoren in Europa wirtschaftlich stark unter Druck geraten sei. „Die Investitionen in diesem Bereich haben nicht den erwarteten Erfolg gebracht. Auch im Immobilienbereich haben sich in den letzten Monaten externe Faktoren negativ auf die Geschäftsentwicklung ausgewirkt“, heißt es weiter.

Man habe in den letzten Wochen „erhebliche Bemühungen“ unternommen, um die erforderliche Liquidität für eine außergerichtliche Restrukturierung in ausreichendem Maße sicherzustellen, das sei jedoch nicht gelungen, schreibt Signa. Über das Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung solle „gemeinsam mit dem zu bestellenden Sanierungsverwalter“ eine „Neuordnung der eigenen Aufgaben und der eigenen Verbindlichkeiten“ erreicht werden. Die „Werthaltigkeit der Beteiligungen“ solle so erhalten bleiben. Ebenso beabsichtigt Signa den Abschluss eines Sanierungsplans.

Tatsächlich bedeutet die Eigenverwaltung, dass der der noch zu bestellende Insolvenzverwalter eine Aufsichtsfunktion hat, aber nicht allein verantwortlich das Ruder übernimmt. Er muss geschäftlichen Entscheidungen zustimmen. Nach drei Wochen wird es eine Gläubigerversammlung geben, die dann auch darüber entscheiden kann, die Eigenverwaltung zu beenden. „Es ist also nicht so, dass Signa, beziehungsweise der Herr Geiwitz einfach weitermachen kann wie bisher,“ stell Karl-Heinz Götze, Leiter der KSV-Insolvenzabteilung klar.

Wer nun die Signa-Gruppe in den kommenden Wochen und Monaten Signa sanierungstechnisch begleiten wird, ist offen. Wahrscheinlich dürfte seitens Signa der von Benko als Restrukturierungsexperte geholte Arndt Geiwitz diese Rolle übernehmen. Gesichert ist das allerdings nicht, im Zuge der Turbulenzen der letzten Wochen war Geiwitz‘ Rolle umstritten.

Weitere Infos folgen in Kürze.