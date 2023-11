Obwohl Flugreisen wieder uneingeschränkt möglich waren und viele Reiselustige davon Gebrauch gemacht haben, hat Österreich in der Sommersaison 2023 einen neuen Nächtigungsrekord erreicht. Bundesweit wurden 80,9 Millionen Nächtigungen erzielt, wie die vorläufigen Ergebnisse von Statistik Austria belegen. Das ist ein Plus von 3,9 Prozent gegenüber der Sommersaison des Vorjahres. Die Anzahl der Nächtigungen von Gästen aus dem Ausland stieg um 6,5 Prozent auf 57,04 Millionen, jene der inländischen Gäste sank um 1,9 Prozent. Alle Bundesländer haben Zuwächse verzeichnet. Wien hat das größte Plus mit 19,3 Prozent eingefahren. Walter Veit, Präsident der Österreichischen Hoteliervereinigung, wertet das Ergebnis als Beweis für Österreichs gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.