Die Ausrollung geschah Schritt für Schritt, ebenso wuchs zuletzt der Ärger bei Nutzerinnen und Nutzern von Googles Kartendienst Maps sukzessive. Dort setzt der IT-Riese jetzt nämlich auf ein neues Farbschema. Überwiegend hellere Farben dominieren das Design der populären Karten.

Die einst gelben und weißen Straßen werden jetzt etwa in grauer Farbe dargestellt, das Blau der Gewässer ist nicht mehr so satt. Auch für Parks und Naturgebiete wird nun ein hellerer Grünton verwendet, dafür sind Waldgebiete dunkler geworden. In Summe erinnert der neue Auftritt optisch stark an ein Konkurrenz-Produkt, und zwar Apple Maps.

Durchwegs kurios: Während Userinnen und User in Postings auf Social-Media-Plattformen wie X oder Reddit mangelnde Kontraste kritisieren, erklärt Google, dass die aktualisierte Farbpalette die Kontraste zwischen den einzelnen Komponenten vergrößern und somit die Karten besser lesbar machen soll.

Zugleich gab Google erst jüngst bekannt, auch einige neue Funktionen einzuführen. In großen Städten wie Amsterdam, Barcelona, Dublin, Florenz, Las Vegas, London, Los Angeles, Miami, New York, Paris, San Francisco, San José, Seattle, Tokio oder Venedig wurde etwa „Immersive View“ ausgerollt. Eine völlig neue, viel realitätsnähere Darstellung von Routen.

Wie dem auch sei, dominant ist vorerst die Diskussion um die neuen Farben. Und egal in welches soziale Netzwerk man blickt: Die Reaktion der Nutzerinnen und Nutzer fällt verhalten bis enttäuscht aus.