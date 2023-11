Bis 2030 sollen weltweit 100 Hydrogen-Valleys entstehen. Darunter versteht man geografische Regionen, in denen Wasserstoff als Energieträger und Rohstoff für verschiedene Anwendungen genutzt wird: für Industrie, Verkehr, private Haushalte. Bereits jetzt werden weltweit mehr als 600 Milliarden Kubikmeter Wasserstoff dafür gewonnen. Die EU fördert solche regionalen Ökosysteme für Wasserstoff. 125 Millionen stellt die Kommission zur Verfügung, damit die Zahl sich von derzeit 38 bis 2025 verdoppelt. In Österreich sind bereits Bestrebungen in Gang. Und auch Kärnten wird sich als Wasserstoffregion bzw. Teil einer bundesländerübergreifenden Wasserstoffregion - womöglich gemeinsam mit Oberösterreich und der Steiermark - bewerben, „um eine regionale Wasserstoffwirtschaft aufzubauen“, sagt ÖVP-Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnig. Kärnten habe als Standort zwischen Norditalien und Wien das Zeug dazu.