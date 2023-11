Zum ersten Mal war so etwas wie ein Fünkchen Optimismus wahrnehmbar. Als es in der Vorwoche nach der fünften Kollektivvertragsrunde hieß: Wir brechen nicht ab, sondern wir vertagen uns auf Anfang nächster Woche. Gleichzeitig war von zumindest zarten Annäherungen die Rede. Klar war aber auch, dass Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite noch ein beträchtliches Stück voneinander trennt. Das man am Montag zurücklegen wollte.