Jetzt ist es fix: Die Metallergewerkschaft ruft ab sofort zu Streiks auf. Am Montag ist es zu keiner Einigung bei den KV-Verhandlungen gekommen. „Heute wurde uns wieder kein annehmbares Angebot gemacht. Die Metaller werden bis Freitag einen Tag pro Betrieb streiken. Das Angebot, im Schnitt sechs Prozent, liege weit unter der Teuerung von 9,6 Prozent und kommt nicht infrage“, ließ die Gewerkschaft wissen. Und: „Die Reallohnverluste der Beschäftigten, angeheizt durch die hohen zweistelligen Preissteigerungen in der Vergangenheit, wären enorm“. Rund 200 Betriebe der Metalltechnischen Industrie (FMTI) sollen von den Arbeitsniederlegungen betroffen sein.

Die Arbeitgeber kontern: Die Verhandlungen seien „nach fast zwölfstündigen Gesprächen neuerlich und einseitig von den Gewerkschaften abgebrochen, nun stehen Streiks auf ihrem Programm. Die Metalltechnische Industrie betrachtet diese Vorgangsweise als verantwortungslos und unverhältnismäßig“, so Chefverhandler Christian Knill. Das letzte Angebot der Arbeitgeber habe durchschnittlich 8,2 Prozent mehr Lohn und Gehalt umfasst, „bestehend aus nachhaltigen, sozial gestaffelten Lohn- und Gehaltserhöhungen von durchschnittlich sechs Prozent (2,7 Prozent plus 130 Euro monatlicher Fixbetrag als Lohn- bzw. Gehaltserhöhung; Anm.) sowie einer steuerbefreiten Einmalzahlung von netto 1200 Euro. Bei der untersten Beschäftigungsgruppe würde das Lohnplus sogar bis zu zwölf Prozent betragen“, so die Arbeitgeber.

„Streik mit allen Mitteln entgegentreten“

Knill zeigt sich verärgert: „Die Blockadepolitik der Gewerkschaft ist unverständlich und inakzeptabel, sie beharren weiterhin auf ihrer Forderung und bewegen sich keinen Millimeter. Wir haben in den letzten Wochen acht verschiedene Angebote vorgelegt, die die sehr schwierige wirtschaftliche Situation berücksichtigen.“

Dem nun folgenden Streik werde man „mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln entgegentreten“. Knill betont: „Jede Form von unzulässiger Behinderung oder Blockade wird zur Anzeige gebracht. Klar ist auch, dass die Streikenden für die Zeit der Arbeitsniederlegung keinen Lohn erhalten, dafür sind jetzt die Gewerkschaften zuständig.“ Was an dieser Stelle abermals Dissens erzeugt. Die Gewerkschaften fordern heute nämlich, dass „die Bezahlung der Streikstunden durch die bestreikten Unternehmen“ zu erfolgen habe.

Der Obmann der Metalltechnischen Industrie in der Wirtschaftskammer, Christian Knill, am Montag © APA / Helmut Fohringer