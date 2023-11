Es geht Schlag auf Schlag: Am heutigen Montag setzen die Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter der metalltechnischen Industrie ihre heuer besonders hitzigen Kollektivvertragsverhandlungen fort. Die KV-Runde am Donnerstag war – nach ersten zarten Annäherungen – am Abend unterbrochen und auf heute vertagt worden. Das Wochenende wurde von beiden Seiten genutzt, um die am Tisch liegenden Forderungen und Angebote zu analysieren. Auf dieser Basis soll es heute, bei der sechsten Zusammenkunft, ab 11 Uhr einen Abschluss geben. Doch trotz des klaren und beiderseitigen Befunds, dass man sich nach den auf drei Tage verteilten Warnstreiks der Vorwoche und den jüngsten Verhandlungen näher gekommen sei, steht auch fest: Alles in allem fehlt noch ein gutes Stück für eine tatsächliche Einigung.

Fachverbandsobmann Christian Knill hielt für die Arbeitgeberseite fest: „Es gab nach intensiven und konstruktiven Gesprächen erste Annäherungen, eine Einigung ist aber noch nicht in Sicht.“ Und auch von Gewerkschaftsseite wurde eingeräumt, dass Ende der Vorwoche etwas „weitergegangen“ sei, um ebenfalls einzuschränken: „Das Angebot ist für die Gewerkschaften weiterhin nicht akzeptabel“, so die Chefverhandler Reinhold Binder (PRO-GE) und Karl Dürtscher (GPA). Daher sind auch die Vorbereitungen für weitere Arbeitsniederlegungen weitergelaufen. Der Fahrplan sieht so aus: Gibt es heute bis 22 Uhr keine Einigung, könnte umgehend wieder in den Streikmodus umgeschaltet werden. Bis einschließlich kommenden Freitag könnte es, so ist es aus Gewerkschaftskreisen zu hören, in den Betrieben des Fachverbands der Metalltechnischen Industrie (FMTI) mit ihren 130.000 Beschäftigten – aber nicht in anderen Unternehmen der Metallindustrie – zu Arbeitsniederlegungen kommen. Die Rede ist von Zeitfenstern, die, je nach Betrieb, zwischen acht und 24 Stunden liegen können. „Es steht Spitz auf Knopf. Kein Abschluss wird zu den größten Arbeitsniederlegungen seit langer Zeit führen“, warnt die Gewerkschaft.

Demos im Handel

Der Dienstag könnte dann aber nicht nur von Kampfmaßnahmen in Betrieben der metalltechnischen Industrie geprägt sein. Denn in Salzburg und Wien kommt es auch zu öffentlichen Aktionen der Gewerkschaft im Zusammenhang mit dem Ringen um einen neuen Handels-KV. Zwei Verhandlungsrunden sind bisher ohne Ergebnis geblieben, die Gewerkschaft fordert für die rund 430.000 Angestellten im Einzel-, Groß- und Kfz-Handel eine Erhöhung der Gehälter um elf Prozent. Auch für das Rahmenrecht wurden Wünsche deponiert, die von mehr Urlaub bis hin zu Diskussionen über Arbeitszeitverkürzungen reichen. Handelsobmann Rainer Trefelik, Chefverhandler der Arbeitgeber, sprach zuletzt von Forderungen in „utopischen Höhen“. Das sei auch der Grund, warum es noch kein Angebot von der Arbeitgeberseite gibt. Das bezeichnet wiederum die Gewerkschaft, die bereits nach Runde eins Betriebsversammlungen angestoßen hat, als „enttäuschend“. Dafür habe man kein Verständnis, so die Chefverhandlerin der Gewerkschaft GPA, Helga Fichtinger. Daher folgt heute ein Protesttag mit Demonstrationen in Wien und Salzburg. Weiterverhandelt wird dann am Donnerstag.

„Arbeitgeber müssen nur mutig sein und es einfordern“

Bereits einen Tag zuvor, am Mittwoch, startet die zweite KV-Verhandlungsrunde für die rund 130.000 Beschäftigten im privaten Pflege-, Gesundheits- und Sozialbereich. Die Gewerkschaften GPA und vida fordern hier eine Lohn- und Gehaltserhöhung von 15 Prozent, mindestens aber 400 Euro. Der Arbeitgeberverband Sozialwirtschaft Österreich (SWÖ) bezeichnete das „als sicher nicht realisierbar“. SWÖ-Geschäftsführer Walter Marschitz sprach dennoch von „durchaus konstruktiven Gesprächen“. Immerhin wurde in dieser Branche die Inflationsrate von 8,8 Prozent als Verhandlungsgrundlage außer Streit gestellt, zu einer Abgeltung in dieser Höhe ist die Arbeitgeberseite auch bereit. Aufgrund der Teuerung sei der Verhandlungsspielraum über die Inflationsabgeltung hinaus jedoch „äußerst eng“. GPA-Verhandlerin Eva Scherz hält dagegen: „Jetzt, da gerade der Finanzausgleich verhandelt wird und die Steuereinnahmen sprudeln, gibt es keine Ausreden: Das Geld ist da. Die Arbeitgeber müssen nur mutig sein und es einfordern.“