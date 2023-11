Seit heute 11:00 Uhr läuft die fünfte Verhandlungsrunde für den Kollektivvertrag (KV) 2024 in der Metalltechnischen Industrie. Arbeitgeber wie Arbeitnehmer betonten am frühen Donnerstagabend, dass es konstruktive Gespräche seien. Dem Vernehmen nach soll es aber noch zu keiner entscheidenden Annäherung gekommen sein. Beide Verhandlungsseiten stellen sich auf eine längere Nacht ein, nachdem zuletzt eher kurz gesprochen wurde.

Sollte es zu keiner Einigung kommen, könnten die Warnstreiks der vergangenen Tage in unbefristete Streiks übergehen, die Drohung der Gewerkschaften PRO-GE und GPA steht im Raum. Die Arbeitgeber vom Fachverband der Metalltechnischen Industrie (FMTI) haben sich davon aber bisher nicht beeindrucken lassen.

Arbeitnehmervertreter beharren auf Plus von 11,6 Prozent

Nach wie vor beharren die Arbeitnehmervertreter auf ein Lohn- und Gehaltsplus von 11,6 Prozent. Die Arbeitgeber legten zwei Angebote: Das Erste sah plus zehn Prozent - aufgeteilt auf zwei Jahre - plus zweimal 750 Euro Einmalzahlung vor. Beim weiteren Angebot wurde eine durchschnittliche Lohn- und Gehaltserhöhung von 8,42 Prozent angeboten. Diese besteht aus einer Erhöhung der Entgelte um 2,5 Prozent zuzüglich eines monatlichen Fixbetrages von 100 Euro. Dazu käme eine Einmalzahlung von 1.050 Euro. Neben dem Entgelt geht es den Gewerkschaften auch um eine mögliche generelle Arbeitszeitverkürzung und um ein früheres Erreichen der sechsten Urlaubswoche sowie eine Freizeitoption - also keine KV-Erhöhung, dafür weniger Arbeitsstunden auf individueller Basis.