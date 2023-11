Nun also doch. Nach elfstündigen Lohnverhandlungen gingen knapp nach 22 Uhr Arbeitgeber und Arbeitnehmer unverrichteter Dinge auseinander. Die erhoffte Einigung in der Metallbranche blieb aus, nun wird gestreikt. Bis zum 17. November soll es in 200 Betrieben zu eintägigen Streiks kommen.