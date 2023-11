„Vergiss Dating-Plattformen! Kärntner Linien. Da geht immer was“ - mit diesen Sätzen werben derzeit die Kärntner Linien. Bereits im September sorgte der Verkehrsverbund mit seiner Werbekampagne für Aufregung. Damals hieß es auf dem Werbesujet, das einen zwinkernden Busfahrer und eine blonde Frau zeigte: „Keiner kommt öfter.“

Dieses Sujet wurde nach öffentlicher Kritik zurückgezogen. Dass aber auch an dem aktuellen Sujet Anstoß genommen wird, versteht Verkehrsverbund-Sprecher Reinhard Wallner nicht. Er erklärt: „Die zentrale Botschaft ist die menschliche Begegnung mit einem Augenzwinkern.“ Die Werbung sei nicht zweideutig gemeint. Würde das jemand annehmen, würde er es „bewusst missinterpretieren“.

Keine Beschwerde

Dem Werberat liegt, wie Geschäftsführerin Andrea Stoidl bestätigt, keine Beschwerde vor. Wallner betont, dass die von der Grazer Agentur CMM gestaltete Kampagne - auch die eingestellte - die Kärntner Linien zu 80 Prozent positiv ins Gespräch gebracht habe. Der verantwortliche Mitbegründer der Agentur war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Sandra Konstatzky | Sandra Konstatzky © Helge Bauer

Anders sieht das Sandra Konstatzky, Leiterin der Gleichbehandlungsanwaltschaft, die auch ein Regionalbüro in Klagenfurt hat: „Der Satz ‚Da geht immer etwas‘ ist unglücklich gewählt, denn darin wird der Aspekt der Selbstbestimmung nicht fokussiert. Zumal an die Gleichbehandlungsanwaltschaft immer wieder Fälle von Belästigung in öffentlichen Verkehrsmitteln herangetragen werden.“ Für Sexismus in der Werbung sei grundsätzlich der Werberat zuständig. Dass diesem keine Beschwerde vorliege, zeige aber auch, dass Menschen oft auch Institutionen brauchen, die solche Anliegen weitertragen, weil die Schwelle, selbst eine Beschwerde einzubringen, zu hoch ist.

Reinhard Wallner | Reinhard Wallner © ÖBB

Das Gleichbehandlungsgesetz gelte auch für öffentliche Verkehrsmittel. Allerdings gebe es offene Fragen wie etwa, wer alles bei sexueller Belästigung in öffentlichen Verkehrsmitteln von der Haftung erfasst ist.