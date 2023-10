Heftig teilt SPÖ-Klubobmann Herwig Seiser gegen den Vorstand der Kärntner Beteiligungsverwaltung (KBV) Martin Payer aus. Seiser, hochrangiger Vertreter der SPÖ, die sich in einer Koalition mit der ÖVP befindet, geht mit Payer hart ins Gericht. Die ÖVP hätte die „Flughafenmisere inszeniert“, Payer „peinliche Niederlagen im Gerichtsprozess um KBV-Mitarbeiter Zechner erlitten“, so Seiser, bezugnehmend auf einen Bericht der Kleinen Zeitung, wonach Reinhard Zechner nach OGH-Entscheid in die KBV zurückehren konnte. Auch Vertreter anderer Parteien hatten scharfe Worte für diese Niederlage der KBV gefunden.