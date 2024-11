(8-10 Stück)

Zutaten

3 Eier

120 g Mehl glatt

300 ml Milch

1 Prise Salz

Öl zum Herausbacken

8 EL Marmelade zum Füllen

Staubzucker zum Bestreuen

Zubereitung

Milch mit Mehl glattrühren. Die Eier dazugeben, unterrühren, salzen und kurz stehen lassen.

Die Palatschinken am besten in einer beschichteten Pfanne, in ein paar Tropfen Öl von beiden Seiten goldbraun herausbacken und mit heißer Marmelade füllen.

Mit Staubzucker bestreuen und genießen.