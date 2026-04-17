ZUTATEN

ca. 200 g Gemüseabschnitte (z. B. Strunk, Stängel und Blätter von Karfiol oder Brokkoli)

300 ml Wasser

50 g Sauerrahm

1 TL Würzpaste

1 TL Kräutersalz

Pfeffer

1 EL Butter

100 g TK-Erbsen

Parmesan und frische Kräuter zum Anrichten

300 g Dinkel-Vollkornnudeln

Video – So wird es gemacht

Zubereitung

Die Gemüseabschnitte mit 300 ml Wasser weich kochen und mit Würzpaste, Kräutersalz und Pfeffer würzen. Sauerrahm dazugeben, fein pürieren und durch ein feines Sieb passieren.

Butter in eine Pfanne geben und die Erbsen kurz anschwitzen. Mit der Sauce aufgießen und aufkochen.

Die Nudeln in Salzwasser kochen, abseihen und mit der Sauce vermengen.

Kurz ziehen lassen und mit Parmesan und frischen Kräutern anrichten.