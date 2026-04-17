ZUTATEN
- ca. 200 g Gemüseabschnitte (z. B. Strunk, Stängel und Blätter von Karfiol oder Brokkoli)
- 300 ml Wasser
- 50 g Sauerrahm
- 1 TL Würzpaste
- 1 TL Kräutersalz
- Pfeffer
- 1 EL Butter
- 100 g TK-Erbsen
- Parmesan und frische Kräuter zum Anrichten
- 300 g Dinkel-Vollkornnudeln
Video – So wird es gemacht
Zubereitung
Die Gemüseabschnitte mit 300 ml Wasser weich kochen und mit Würzpaste, Kräutersalz und Pfeffer würzen. Sauerrahm dazugeben, fein pürieren und durch ein feines Sieb passieren.
Butter in eine Pfanne geben und die Erbsen kurz anschwitzen. Mit der Sauce aufgießen und aufkochen.
Die Nudeln in Salzwasser kochen, abseihen und mit der Sauce vermengen.
Kurz ziehen lassen und mit Parmesan und frischen Kräutern anrichten.