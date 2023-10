Ein Buch zur Hand zu nehmen und in Abenteuer, Biografien und vieles mehr einzutauchen, liegt auch im digitalen Zeitalter voll im Trend. Und das nicht nur, aber gerade auch in der kommenden Woche, wenn es im Rahmen der bundesweiten Aktionswoche "Österreich liest" wieder heißt: "Treffpunkt Bibliothek". Dabei dreht sich wieder alles um die Welt der Bücher, die Welt der Literatur, der Sprache und der Kommunikation. Gabriele Gschiel, Leiterin von Kunsthaus und Lipizzanerheimat-Bibliothek in Köflach betont: "Bücher sind unsere Leidenschaft und die leben wir auch."