Vier Mitglieder der Rotary Clubs Voitsberg-Köflach und Graz haben im Rahmen des Radrennens "Race Around Austria" ganz Österreich mit dem Rennrad umrundet. In weniger als vier Tagen legten sie im Sommer 2200 Kilometer und 30.000 Höhenmeter mit ihren Drahteseln zurück. Neben der sportlichen Herausforderung ging es darum, für jeden gefahrenen Kilometer zehn Euro zu sammeln und das Geld an zwei Kinder- und Jugendinitiativen in der Region zu spenden.