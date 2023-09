Dem Bericht eines Amtsmanns zufolge schwirrte im Jahr 1816 in der Küche des Münichhofs in Stallhofen, einem einstigen Amtshaus der Reiner Mönche, allerhand Geschirr und Besteck in der Luft herum. Zwar wurde niemand verletzt, doch der Spuk wurde von rund 40 Leuten bestätigt und in einem Dokument unterschrieben. Seit dem Allerheiligentag des Jahres 1816 rührte sich am Münichhof aber nichts mehr.