Tausende Besucher hießen die weißen Pferde im Tal willkommen

Mit Videos. Bei prachtvollem Wetter legten am Samstag 32 Junghengste im Rahmen des Lipizzaner-Almabtriebes die 18 Kilometer von der Stubalm ins Gestüt Piber per Huf zurück. Rund 5000 Menschen säumten in Köflach und Maria Lankowitz die Straße.