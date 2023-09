Die Stadtgemeinde Köflach ist nicht nur die Heimat der weltberühmten Lipizzaner, sondern auch der mehrfach ausgezeichneten Edelbrennerei Pipifein in Pichling bei Köflach. "Wenn man schon so etwas Besonderes wie die Lipizzaner und dann noch dazu eine preisgekrönte Edelbrennerei in Köflach hat, bietet es sich geradezu an, dass man gemeinsam etwas auf den Markt bringt", so der Köflacher Bürgermeister Helmut Linhart. Das Team rund um Pipifein-Chef Reinhard Wölkart und Sohn Daniel war sofort begeistert von der Idee. Und so entstand der neue "Lipi-Gin".