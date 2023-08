"Es war eines der schönsten Turniere, welche wir bisher erlebt haben", freute sich Organisator Alois Stoiser vom Reitsportverein Steiermark. Gemeint waren die Bundesländermannschaftsmeisterschaften der Springreiter in Piber. Über 300 Reiter nahmen mit ihren Pferden und Ponnys an drei Tagen daran teil. Die Mannschaftswertung hat, so wie bereits viermal zuvor, das Team der Steiermark gewonnen.