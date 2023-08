Am 6. September 1873 wurde der Beitritt der neu gegründeten FF Voitsberg zum Gauverband der Freiwilligen Feuerwehren vollzogen. Dies wird als Geburtsstunde der Stadtfeuerwehr gesehen, die das ganze Jahre unter das Motto "150 Jahre FF Voitsberg" stellte. Mit dem großen Zweitagesfest am kommenden Wochenende folgt einer der Höhepunkte im Jubiläumsjahr.

Südsteirer und Hannah

Denn am 26. und 27. August steigt das traditionelle Zweitagesfest im 900 Quadratmeter großen Festzelt beim Rüsthaus in der Grazer Vorstadt. Für den Konzertabend am Samstag und das Frühschoppen am Sonntag kann die Feuerwehr gleich mit mehreren hochkarätigen Stars aufwarten. Beim Dämmerschoppen am Samstagabend am 20 Uhr wird die Partyband "Die Südsteirer" für Stimmung sorgen. Als "Special Act" konnte zudem Sängerin Hannah verpflichtet werden, die mit ihrem Hit "Ausse mit de Depf, heit gibts Nudeln" viele zum Mitsingen animieren wird.

Weiter geht es am Sonntag ab 9 Uhr mit einer Feldmesse, ehe ab 11 Uhr die "Pagger Buam" beim Frühschoppen ihren Erfolgstitel "Böll Böll Kernöl" anstimmen werden. Für alle Besucher gibt es am Sonntag auch eine große Tombola, bei der jedes Los gewinnt.

Karten für beide Veranstaltungstage gibt es bei den Mitgliedern der FF Voitsberg, allen oeticket-Verkaufsstellen sowie bei der Drogerie Hittaller.